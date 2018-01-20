WhatsApp запустил бесплатный мессенджер для рабочих переписок

Новое приложение даёт возможность создать полноценный бизнес-профиль и отслеживать статистику по нему.

Запущено бесплатное приложение WhatsApp Business, которое предназначено для того, чтобы отделить личную переписку от деловой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на блог компании.

Главное отличие новой разработки от обычной версии WhatsApp в том, что теперь предприниматели смогут создать профиль своей фирмы.

Так, в аккаунте предлагается указать отрасль предприятия, оказываемые услуги, номера телефонов, рабочий адрес и веб-сайт. Также можно будет отслеживать статистические показатели и создавать шаблоны для быстрых сообщений.

Позже для предотвращения мошенничества будет ведена верификация бизнес-аккаунтов и статус проверенной компании по аналогии с синей галочкой имени владельца аккаунта в социальных сетях.

При этом обычные пользователи смогут использовать WhatsApp как раньше, без необходимости скачивать новое приложение. У них будет право блокировать сообщения от компаний и жаловаться на спам.

Новое приложение пока доступно только для устройств на базе операционной системы Android в США, Индонезии, Италии, Мексике и Великобритании.

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