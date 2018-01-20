Пьяного пилота лайнера с 300 пассажирами на борту задержали прямо перед взлётом

Инцидент произошёл в лондонском аэропорту Гатвик перед отлётом пассажирского рейса на Маврикий.

Полиция Лондона задержала 49-летнего пьяного пилота авиакомпании British Airways за несколько минут до взлёта в аэропорту Гатвик. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошёл на рейсе 2063, который на борту с 300 пассажирами в 20:00 по местному времени (23:30 по мск) 18 января должен был вылететь на Маврикий.

Отмечается, что запах алкоголя от пилота почувствовали члены экипажа за несколько минут до вылета и вызвали полицию. После пьяный сотрудник авиакомпании был задержан и до сих пор остаётся под стражей.

В результате случившегося рейс отложили на два с половиной часа.

Компания-перевозчик в свою очередь выразила сожаление о случившемся и заявила, что, несмотря на такой неприятный инцидент, безопасность клиентов и сотрудников для них в приоритете.

Фото: ©Flickr/Jakub Gorski. Источник: Лайф