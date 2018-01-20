Эрдоган объявил о начале наземной операции в Африне
Президент Турции подчеркнул, что страны Запада должны считаться и сотрудничать с республикой.
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что армия Турции фактически начала наземную операцию в Африне на северо-западе Сирии, сообщает Anadolu.
— Антитеррористическая операция в Африне фактически началась, — приводит агентство слова политика, выступавшего в провинции Кютахья.
По словам президента республики, страны Запада должны осознать, что Турция — союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе.
Напомним, ранее власти Турции заявили, что намерены провести операцию на севере Сирии в районе Африн для ликвидации организаций курдов — Демократического союза и Рабочей партии Курдистана, признанных Анкарой террористическими.
Фото: ©REUTERS. Источник: Лайф
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