Жительница Уральска родила в салоне автомобиля

Девушка родила в салоне автомобиля в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональный портал "Мой город".

В пятницу около 14.30 машина с 25-летней роженицей подъехала к областному наркологическому диспансеру, однако попасть в здание девушке не удалось из-за холодов.

"По каким причинам девушку не успели довезти до роддома, мы не знаем. Воды у нее отошли еще дома. На момент, когда нас позвали к машине ее родственники, ребенок уже шел по родовым путям. На улице стоял крещенский мороз, и мы не могли уже ее транспортировать в здание", — сообщил замдиректора по качеству медицинских услуг Арман Мурзахметов.

Роды в экстренном порядке приняла медсестра наркодиспансера Жанаргуль Иманбаева прямо в салоне автомобиля, чтобы ребенок не получил травмы.

"Родился мальчик, убрали ему слизь из дыхательных путей, он сразу же закричал. Перевязали пуповину и тут же вызвали скорую помощь. Все это происходило в течение каких-то пяти минут. Новорожденного укутали, создали комфортные условия", — пояснил Арман Мурзахметов.

В настоящее время мама и малыш находятся в городской многопрофильной больнице под наблюдением врачей.