Жительница Уральска скончалась от удара ножом в голову

Рядом с телом обнаружили четверых мужчин и нож.

Тело 33-летней женщины обнаружили солдаты Нацгвардии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональный портал "Мой ГОРОД".

Тело мертвой женщины было обнаружено гвардейцами в подвале многоэтажного дома в 4 микрорайоне вечером 18 января.

Как сообщили в пресс-службе РгК "Батыс", войсковой патруль нес службу, когда услышали громкие голоса спорящих между собой людей в подвале и спустились туда.

-Там был обнаружен труп молодой женщины с окровавленным лицом, рядом стояли четверо мужчин, а на полу лежал кухонный нож. На место происшествия были вызваны сотрудники УВД города Уральск, - пояснили в пресс-службе РгК "Батыс".

Позже выяснилось, что смерть женщины наступила в результате удара ножом в голову. Один из подозреваемых дал признательные показания.

По данному факту производится досудебное расследование по статье 99 УК РК - "Убийство".

Фото с сайта mgorod.kz