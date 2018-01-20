"Сарыарка" одержала победу над "Звездой"
20 января 2018, 19:08
Матч проходил в рамках ВХЛ.
В рамках чемпионата ВХЛ в Караганде состоялся матч между хоккейными клубами «Сарыарка» и «Звезда», сообщает Zakon.kz.
На первой минуте первого периода карагандинец Айрат Зиазов открыл счет, который сравнял Павел Карнаухов из «Звезды».
Во второй двадцатиминутке голов не было. В третьем периоде Кирилл Тамбиев принес победу «Сарыарке».
Следующий матч "Сарыарка" проведёт 22 января в Караганде против новичка лиги - китайского "Ценг Тоу".
«Сарыарка» — «Звезда» 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 00:30 Зиазов (Альшевский, Ердаков). В равенстве
1:1 — 17:32 Карнаухов. В равенстве
2:1 — 55:57 Тамбиев (Дюков, Сарваров). В большинстве
Вратари: Костин — Лозебников
Штраф: 34:30 (10:22, 4:2, 20:6).
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com