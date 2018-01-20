"Сарыарка" одержала победу над "Звездой"

В рамках чемпионата ВХЛ в Караганде состоялся матч между хоккейными клубами «Сарыарка» и «Звезда», сообщает Zakon.kz.

На первой минуте первого периода карагандинец Айрат Зиазов открыл счет, который сравнял Павел Карнаухов из «Звезды».

Во второй двадцатиминутке голов не было. В третьем периоде Кирилл Тамбиев принес победу «Сарыарке».

Следующий матч "Сарыарка" проведёт 22 января в Караганде против новичка лиги - китайского "Ценг Тоу".

«Сарыарка» — «Звезда» 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 — 00:30 Зиазов (Альшевский, Ердаков). В равенстве

1:1 — 17:32 Карнаухов. В равенстве

2:1 — 55:57 Тамбиев (Дюков, Сарваров). В большинстве

Вратари: Костин — Лозебников

Штраф: 34:30 (10:22, 4:2, 20:6).