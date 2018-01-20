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В ЮКО мужчина погиб после падения с железнодорожного моста

20 января 2018, 20:55

ЧП произошло между Шымкентом и Сайрамским районом.

20 января приблизительно в 16.40 под железнодорожным мостом, который разделяет Шымкент и Сайрамский район, нашли тело прилично одетого мужчины приблизительно 40 лет. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал TVK.

До сих пор на месте ЧП работают полицейские, территория оцеплена. Прибыл начальник РОВД Сайрамского района, криминалисты, дознаватели и следователи.

Неизвестно, вытолкнули ли погибшего из проходящего поезда, столкнули с моста или это была трагическая случайность. Правоохранители не озвучивают версии произошедшего.

Ожидаются официальные комментарии от департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.


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