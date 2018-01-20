Ансамбль казахских бабушек покорил китайское шоу
Артистки приняли участие в фестивале в Шанхае.
Хоровой ансамбль казахских бабушек "Лебеденок" покорил китайское шоу. Артисткам старше 60 лет.
В эфире местного телеканала жительницы Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской народной республики исполнили казахскую песню "Шерсть".
"Бабушки из Или-Казахской автономной области в апреле прошлого года приняли участие в фестивале "Талантливые китайцы" в Шанхае. Членами жюри были известные в Китае певцы и телеведущие", — сообщила в интервью Sputnik Казахстан пользовательница Назгуль Жардембек.
По словам Жардембек, постановщиком музыкального номера был режиссер Ерзат Кизат.
Фото Facebook / Nazgul Zhardembek
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