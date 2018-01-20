Осетинец три года насиловал малолетних падчериц

Во Владикавказе приговорили к 18 годам лишения свободы местного жителя, мужчину 53 лет, сообщает «Осетия-Ирыстон».

Мужчина на протяжении трех лет насиловал двух своих малолетних падчериц. Его супруга ничего не подозревала. Детей насильник заставлял молчать, угрожая, что, если они все расскажут, он убьет их мать.

В материалах дела значится: женщина работала на мойке. Приходила с работы поздно. На намеки детей даже не обращала внимание. А в семье их немало – 6 детей от 3 браков.

Следствие установило, что педофил совершал действия насильственного характера на балконе, где его однажды и заметила одна из дочерей женщины. Запаниковав, девочка выбежала на улицу, тут же прибежали соседи

Ранее мужчина неоднократно привлекался к суду. Отсидел больше 10 лет за убийство – до смерти забил человека.