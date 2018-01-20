Глава Актюбинской области поручил проверить весь транспорт автоперевозок

Сапарбаев поручил усилить контроль на дорогах и проверить техническое состояние транспорта, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки.

Глава Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поручил проверить техническое состояние транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, после трагедии с пассажирским автобусом, унесшей жизни 52 человек, сообщает пресс-служба акима региона.

"Актюбинская область является транзитным регионом, по территории которого проходят международные транспортные потоки. Во избежание подобных происшествий в будущем инспекции транспортного контроля, местной полицейской службе совместно с транспортной прокуратурой необходимо усилить работу в этом направлении. Надо проверить все наши автобусы, которые занимаются междугородними и международными перевозками», — сказал в Бердыбек Сапарбаев в ходе совещания в акимате области.

Также глава региона выразил благодарность за профессионализм всем экстренным и оперативным службам, которые работали на месте пожара в автобусе в Иргизском районе.

"Службы спасения, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и все задействованные госорганы работали в круглосуточном режиме слажено и оперативно. За это вам большая благодарность, в первую очередь, со стороны Узбекистана. С нашей стороны им оказана всесторонняя поддержка и помощь. Этот вопрос с первого дня на личном контроле главы государства", — подчеркнул аким области.

Утром в четверг на трассе Самара — Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек. В огне погибли 52 человека, пятерым – трем казахстанцам и двум гражданам Узбекистана — удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. Пациентам требовалась помощь психологов для морального восстановления после случившегося.

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Фото: пресс-служба акима Актюбинской области. Источник: Sputnik Казахстан