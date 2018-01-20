Анализ ДНК раскрыл тайну смерти Тутанхамона

Египетский фараон Тутанхамон имел волчью пасть, был сильно косолап, в результате чего передвигался, опираясь на трость. Юный властитель Египта умер от гангрены, возникшей в результате открытого перелома ноги, и малярии, давшей осложнение на мозг. Таковы результаты исследования ДНК и компьютерной томографии его мумии, опубликованные в научной прессе.

Как сообщают британские СМИ, было установлено также генеалогическое древо Тутанхамона. Было подтверждено, что его отцом был религиозный реформатор фараон Эхнатон (известный также как Аменхотеп IV или Ахенатен), а его матерью была не легендарная красавица Нефертити и не царица Кия, а другая жена Эхнатона. Имя матери Тутанхамона пока неизвестно, но по генетическим данным ясно, что она была родной сестрой своего мужа. Такие браки, часто ведущие к тяжелым заболеваниям у рождающихся от них детей, были обычным делом при египетском царском дворе.

Новейшие генетические исследования были проведены специалистами управления древностей Египта в новой лаборатории, оборудованной в каирском Египетском музее при поддержке международного познавательного телеканала "Дискавери".

"Тутанхамон страдал многочисленными заболеваниями... Его можно представить себе как молодого, но слабого здоровьем царя, который был вынужден передвигаться, опираясь на трость", - говорится в заключении ученых. "Перелом ноги, возможно, в результате падения, стал причиной угрожающего жизни недомогания, когда он заболел малярией", - считают исследователи.

В тканях мумии Тутанхамона был обнаружен генетический материал возбудителя малярии, плазмодия. Это самая древняя находка следов этого микроорганизма.

Как и у его отца Эхнатона, у Тутанхамона была волчья пасть - врожденное расщепление твердого неба. А сильная косолапость - ступни его ног были повернуты внутрь, что мешало ему ходить.

Анализ ДНК опроверг гипотезу, согласно которой Тутанхамон и другие члены его семьи страдали синдромом Марфана - врожденным заболеванием соединительной ткани, в результате которого человек имеет необычно высокий рост, удлиненные лицо, конечности и пальцы. У страдающих этой болезнью мужчин фигура имеет женские черты. Ученые считают, что необычный вид статуй Тутанхамона, на которых он имеет выпуклую грудь, широкие бедра и продолговатое лицо, объясняется художественным стилем изображения фараонов в ту эпоху.

Тутанхамон был последним фараоном 18-й династии Древнего Египта, он взошел на престол в 1333 году до нашей эры в возрасте 10 лет и умер в 19. Он не сыграл большой роли в истории, но является, пожалуй, самым знаменитым из фараонов. Его могила, в отличие от захоронений других царей Древнего Египта, не была разграблена. Ее открытие в 1922 году стало мировой сенсацией. Были найдены саркофаг из золота и множество драгоценных произведений египетского искусства, в том числе золотая маска Тутанхамона.

Ранняя смерть юного фараона навела ученых на мысль о том, что он был убит. Однако эта версия была опровергнута проведенными в 2005 году исследованиями, в результате которых у мумии был обнаружен открытый перелом ноги, возможно, полученный на охоте.

Помимо останков Тутанхамона генетическому исследованию подверглись мумии еще 15 фараонов. Египетские ученые планируют провести такой анализ ДНК сотен мумий, хранящихся в музеях страны.

Источник: Вести