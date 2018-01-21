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Ирландский отель пристыдил блогера за просьбу о бесплатном номере

21 января 2018, 00:16

В ответ владелец отеля посоветовал творческим работникам «найти нормальную работу, чтобы они могли оплачивать товары и услуги, как и все остальные»

Администрация отеля в Дублине пристыдила британского блогера, которая хотела получить бесплатный номер в обмен на рекламу. На ролик, который Элль Дарби разместила на своем канале в YouTube, обратил внимание New York Magazine.

В 17-минутном видео под заголовком «Я была разоблачена (так неловко)» девушка рассказала, что написала в отель White Moose Cafe и Charleville Lodge письмо с просьбой о бесплатном размещении с 8 по 12 февраля. Взамен блогер предложила прорекламировать отель в своем YouTube канале, где у нее около 87 тысяч подписчиков, и в Instagram, где за ее публикациями следят 76 тысяч фолловеров.

Однако в ответ владелец отеля Пол Стенсон разместил скриншот письма в Facebook и раскритиковал девушку. «Если я позволю вам остановиться здесь в обмен на ваше видео, кто будет платить сотрудникам, которые заботятся о вас?... Может быть, я должен сказать персоналу, что их покажут в вашем видео — вместо того, чтобы оплатить их работу?», — написал он.

Позже Стенсон разместил в соцсети еще несколько обращений к блогерам, в которых заявил, что не планирует когда-либо с ними сотрудничать, и посоветовал «найти нормальную работу, чтобы они могли оплачивать товары и услуги, как и все остальные».

В июне прошлого года британская газета The Guardian опубликовала информацию о семи местах в разных странах, где туристам обеспечивают бесплатное проживание в отелях в обмен на определенные услуги. Так, в перечне оказались Камбоджа и Филиппины, где расположены шесть хостелов сети Mad Monkey, где ждут художников, музыкантов, фотографов, блогеров и других творческих работников.

Фото: кадр из ролика на YouTube-канале Elle Darby. Источник: Лента.ру


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