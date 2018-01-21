Объем торгов KASE в 2017 году побил все рекорды

В прошлом году совокупный объем торгов на казахстанской фондовой бирже превысил 150 триллионов тенге, рост составил более 60%. Это рекордный показатель за всю историю Казахстанской фондовой биржи, передает Zakon.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Как отметили эксперты на пресс-конференции в Алматы, капитализация рынка акций увеличилась за год на 20% - 17 триллионов тенге, что также является историческим показателем.

По словам специалистов, во многом это обеспечено растущим уровнем экономики, снижением уровня инфляции и успешной денежно-кредитной политикой Национального Банка страны, который в течение года плавно снижал базовую ставку.

Тем самым были созданы комфортные условия для выхода компаний на фондовый рынок.

Алина Алдамберген, председатель правления Казахстанской фондовой биржи:

«В целом, показатели рынка акций – первичного и вторичного – выросли. И капитализация рынка акций тоже подросла. На рынке корпоративных облигаций было 37 новых листингов. Объемы размещения увеличились. Необходимо отметить, что это было также в связи с программой финансовой поддержки банковского сектора. И как вы знаете, различные государственные программы всегда позитивно отражаются на объемах биржи».

В секторе торговли иностранных валют объем торгов на спот-рынке составил 12 триллионов 300 миллиардов тенге, что на 17,6% больше аналогичного показателя 2016 года. Самым торгуемым инструментом оставался американский доллар, на его долю пришлось 98% всех сделок.

Минимальные и максимальные курсы в прошлом году сложились в коридоре от 345 до 310 тенге за доллар.

Андрей Цалюк, заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи:

«Тенге по итогам года чуть-чуть укрепился – 0,3%, что позволяет говорить о стабильности национальной валюты. Она позволила, и это очень важно, когда мы анализируем результаты года и делаем прогнозы на следующий – сохранить интерес инвесторов к инструментам, деноминированным в тенге. В том числе и на рынке ценных бумаг».