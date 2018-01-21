Астанчан призвали помогать друг другу в морозы

По прогнозам синоптиков, в Астане 23-26 января ожидается сильный мороз ночью -35-40, днем -27-32 градусов.

Аким столичного района «Сарыарка» Арман Турлубек призвал горожан сплотиться перед погодными невзгодами и помогать друг другу, передает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Наверное, не осталось в столице человека, который бы не слышал, что надвигается арктический антициклон, наступают крещенские морозы. Призываю всех жителей сплотиться перед погодными невзгодами и помогать друг другу. Давайте будем добрее!!! Ведь сделать это достаточно просто! Если вы за рулем автомобиля и видите человека, который стоит на остановке, то не проезжайте мимо, а предложите его подвезти. Если вы видите, что кто-то из автомобилистов не смог завестись, не проезжайте или не проходите мимо. Автомобилисты, будьте уступчивее к пешеходам», - обратился к жителям столицы Арман Турлубек.

По словам Турлубека, количество вызовов такси в такие дни возрастает.

"Давайте не будем заламывать заоблачные цены. Предприниматели, пустите просто погреться людей , угостите горячим чаем. Каждый из нас способен на много-много других добрых дел , и будьте уверены, сделанное вами "добро" вернется вам и вашим родным. Не забывайте о доброте сердечной! Будьте дружелюбнее! Доброты не бывает много, она не опустошает душу, не утомляет и не унижает!" - призвал астанчан аким.

По прогнозам синоптиков, в Астане 23-26 января ожидается сильный мороз ночью -35-40, днем -27-32 градусов.





Фото: Фишки.нет