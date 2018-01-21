Посвященную Сафару Шакееву композицию записали в Хорватии

По словам композитора, он написал композицию в начале 2016 года, а не после ухода сына, как это было воспринято.

Казахстанский композитор Еркеш Шакеев рассказал о песне, посвященной погибшему сыну, сообщает Zakon.kz.

В записи «Remember me» приняли участие: популярный хорватский пианист Максим Мрвица и Загребский Филармонический Оркестр.

Продюсировал - это знаковое и радостное для меня событие - один из известнейших и авторитетных продюсеров мировой музыкальной индустрии, британский промоутер Мэл Буш.

По словам композитора, он написал композицию в начале 2016 года, а не после ухода сына, как это было воспринято.

«Вдвоем с Сафаром мы и назвали ее «Remember me». Сафар очень полюбил эту мелодию сразу, с самых первых моментов ее появления. Как режиссер, он говорил мне: « Под твою музыку нужно писать сценарии, а не наоборот... ». Мы решили включить ее в альбом для фортепиано и после того, как к ней приложили свои мастерские руки и сердца - аранжировщик Дмитрий Варелас и пианист Джон Ленехан, вкупе с саундпродюсером Джонатаном Алленом и возможностями студии Эбби Роад, она появилась в том виде, в котором вы ее услышали. Иногда, приходя усталым с работы, Сафар присаживался рядом, со словами: «Пап, включи, пожалуйста, «Remember me» с Джоном». Внимательно и многократно слушая, и думая о чем- то... вновь повторял: «Эта вещь возьмет Оскар, только из-за мелодии, в ней сама жизнь». И когда Сафара не стало с нами, я крепко хватался за мысль, что должен осуществить все, что было связано с его участием в моем творчестве и сохранить его следы на Земле. Я записал все треки для виолончели и фортепиано, которые он выбрал из моих мелодий, потому что это был его план. В те тяжелые дни, оставшись наедине со своими мыслями, я неожиданно вспомнил об этой мелодии, как будто кто- то шепнул мне о ней... Так пришла задумка сделать видео из его фото на «Remember me», - пояснил Е. Шакеев на своей странице в Facebook.

Как отметил музыкант, его сын Сафар подарил свет своей души многим людям: во время его поисков нашли, потерявшего память, пропавшего молодого человека; две свадьбы проведут этой весной молодые пары, которые сплотились во время его поисков; американского мальчика назвали Сафаром в его честь.

«Люди посвящали стихи и песни его светлому и чистому образу; он дал возможность мне - почувствовать искреннюю любовь и верность моих друзей, и увидеть огромное соучастие, поддержку и сострадание незнакомых мне светлых людей... Точно не знаю, каким образом Максим и его продюсер услышали «Remember me», возможно из этого ролика в Youtube, но, предварительно спросив разрешения, эти, лично незнакомые мне мастера, записали ее и подтвердили уверенные ощущения Сафара об истинной духовной ценности этой мелодии для людей. Так что, путь этого произведения только начинается», - написал Еркеш Шакеев.

Напомним, Сафар Шакеев погиб в Алматы в результате несчастного случая. Тело молодого человека было найдено 28 июля в реке Есентай.





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