Любители за 48 часов открыли двойник Солнечной системы
Обнаружить планетарную систему на расстоянии около 620 световых лет от Земли смогли свыше 10 тысяч астрономов-любителей со всего мира.
Исследователи-любители обнаружили систему как минимум из пяти планет, похожую на Солнечную. Ей дали обозначение K2-138, сообщает Лента.ру.
Обнаружить планетарную систему на расстоянии около 620 световых лет от Земли смогли свыше 10 тысяч астрономов-любителей со всего мира. Они использовали мощности своих домашних компьютеров и с помощью специального математического аппарата «просеяли» данные о 280 тысячах звездных систем, полученных профессиональными учеными за последние три года с помощью телескопа Кеплера. На всю процедуру любителям хватило 48 часов.
Размеры обнаруженных планет находятся между размерами Земли и Нептуна. Сообщается, что это первая система экзопланет, обнаруженная любителями.
Фото: NASA
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