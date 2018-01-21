Школьницу из Казахстана признали лучшим талантом России

Снежана вышла и в финал международного конкурса по караоке.

Школьница из Кокшетау Снежана Ператинская произвела фурор на фестивале красоты, моды и таланта World Russian Beauty Moskow Region 2018 в Москве, передает МИА «Казинформ».

«Всего в фестивале участвовали более 100 человек. В конкурсе талантов Best Talent World Russian Beauty Moskow Region 2018 Снежана стала обладательницей Гран-при и звания «Лучший талант России-2018». Также она отличилась на конкурсе красоты и таланта «Мисс Подмосковья-2018», где завоевала титул «Mini Мисс Подмосковья», - рассказала мама девочки Анастасия Ператинская.

По ее словам, Снежана вышла и в финал международного конкурса по караоке. Кроме того, она дефилировала на внеконкурсных дизайнерских показах, демонстрируя шляпки от московского дизайнера Натальи Борисовой.

«Мы получили сертификат для поездки во Вьетнам на аналогичный фестиваль. Снежана учится в 4 классе Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Кокшетау. По возращению нас встречали одноклассники с плакатами, поздравляют педагоги. В планах дочери - хорошо учиться, познавать все интересное, покорять новые вершины, стать гражданином мира, и, конечно же, быть гордостью родителей и учителей, своего родного города и страны», - отметила А. Ператинская.



Фото: inform.kz