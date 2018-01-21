Американец вышел на уборку снега с огнеметом
Очевидцы запечатлели необычную "уборку" на видео.
Житель американского штата Виргиния пошел на необычный шаг, чтобы убрать снег, пишет РИА Новости.
Натаниэль Каплингер, как сообщает телеканал ABC13, вышел на борьбу со снегом, вооружившись ручным огнеметом. Очевидцы запечатлели необычную "уборку" на видео.
Fired up about snow removal. pic.twitter.com/fOrhVohCvE— Will Stafford (@wx_will) 18 января 2018 г.
Впоследствии мужчина рассказал журналистам, что не любит орудовать лопатой, поэтому решил найти более простой способ уборки снега.
Фото: скриншот
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