В 311 км от Алматы произошло землетрясение
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 07 часов 39 минут зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 311 км на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 40.61° с.ш. 78.33° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
Фото: Алау-ТВ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.