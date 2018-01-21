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В 311 км от Алматы произошло землетрясение

21 января 2018, 08:43

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 07 часов 39 минут зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 311 км на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 40.61° с.ш. 78.33° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Фото: Алау-ТВ


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