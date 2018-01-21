Головкина назвали самым самоотверженным боксером в мире

Ожидается, что GGG вернется в ринг 5 мая и проведет реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Твиттер The Standing 8 Count назвал победителей в различных номинациях среди действующих и бывших боксеров, сообщает Sports.kz.

Так, лучший джеб, по мнению журналистов издания, у Мухаммеда Али, лучший баланс — у Флойда Мэйвезера-младшего, лучшая работа ног — у Василия Ломаченко.

Также были представлены и другие навыки. Казахстанский боксер Геннадий Головкин удостоился звания самого самоотверженного бойца.

Ожидается, что GGG вернется в ринг 5 мая и проведет реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Фото: SPORTS.KZ