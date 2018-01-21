Головкина назвали самым самоотверженным боксером в мире
21 января 2018, 10:12
Ожидается, что GGG вернется в ринг 5 мая и проведет реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).
Твиттер The Standing 8 Count назвал победителей в различных номинациях среди действующих и бывших боксеров, сообщает Sports.kz.
Так, лучший джеб, по мнению журналистов издания, у Мухаммеда Али, лучший баланс — у Флойда Мэйвезера-младшего, лучшая работа ног — у Василия Ломаченко.
Также были представлены и другие навыки. Казахстанский боксер Геннадий Головкин удостоился звания самого самоотверженного бойца.
Ожидается, что GGG вернется в ринг 5 мая и проведет реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).
Фото: SPORTS.KZ
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