В Алматинской области задержан насильник

В районную полицию обратилась жительница пос. Междуреченск. Она заявила, что ее 12-летняя дочь подверглась сексуальному насилию.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, полицией задержан сельчанин, подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки, передает patrul.kz.

Факт зарегистрирован в Илийском районе. В районную полицию обратилась жительница пос. Междуреченск. Она заявила, что ее 12-летняя дочь подверглась сексуальному насилию.

«В ходе организованных оперативных мероприятий подозреваемый в течение нескольких часов был задержан. По факту изнасилования несовершеннолетней начато уголовное расследование, предусмотренное ст.120 ч. 4 УК РК «Изнасилование», - сообщили в областной полиции.

Установлено, что 20-летний подозреваемый надругался над девочкой-подростком в одной из сельских гостиниц. Он заранее забронировал номер и обманным путем привел туда шестиклассницу.

«В своих показаниях парень рассказал, что девочка якобы выглядела старше своих лет, и интимная связь была по обоюдному согласию. Однако потерпевшая сторона утверждает обратное», - дополнили в пресс-службе.

Фото: Patrul.kz