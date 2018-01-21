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Российский космонавт полетал по МКС на пылесосе

21 января 2018, 11:29

Пользователи оценили ролик позитивно.

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал видео, на котором он летает верхом на пылесосе по Международной космической станции, при этом на фоне играет песня Ар Келии "Я верю, что могу летать". Запись размещена на его странице в Twitter, передает РИА Новости.

"Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет… пора провести летные испытания пылесоса", — прокомментировал Шкаплеров видео.

Пользователи оценили ролик позитивно.

"Какой веселый космонавт. Судя по вашим фото и видео, вам там как будто легко и весело, хотя уверена, что очень трудно порой. Вы молодец и ваши товарищи тоже! Привет из Москвы!, — пишет k_berenice

"Наконец-то мы перешли к НАСТОЯЩИМ вопросам", — иронизирует konstantin0108.

Фото: скриншот


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