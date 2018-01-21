В США статуя Свободы закрыта для туристов

Многие другие американские достопримечательности, в том числе национальные парки и музеи, также временно закрыты или работают в ограниченном режиме.

Один из главных символов Нью-Йорка - Статуя Свободы - была закрыта для посещения в субботу из-за временного прекращения финансирования федерального правительства, пишет ТАСС.

На пристани в районе Манхэттен, откуда отходят туристические суда к монументу, расставили таблички, на которых написано, что туристы пока не могут посмотреть с близкого расстояния на Статую Свободы, а также на другую достопримечательность - остров Эллис в устье Гудзона, сообщил корреспондент ТАСС. На официальном сайтеэтих объектов сообщается, что данная мера вызвана "временным прекращением ассигнований". Те, кто уже купил билеты, могут вместо этого пойти на другую экскурсию.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что попытается как можно скорее найти средства, чтобы вновь открыть доступ к этим достопримечательностям. Он подчеркнул, что считает статую одним из главных символов США.

Многие другие туристические достопримечательности, в том числе национальные парки и музеи, также временно закрыты для посещения или работают в ограниченном режиме в связи с прекращением финансирования федерального правительства.

"Не все национальные парки полностью открыты, но мы прилагаем все силы, чтобы обеспечить их наибольшую доступность и безопасность", - написал в Twitter министр внутренних дел США Райан Зинке.

Not all national parks are fully open but we’re working hard to make as much accessible as is safely possible https://t.co/xZ78jJM4ZQ — Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 20 января 2018 г.

На сайте Йеллоустонского национального парка, расположенного на территории трех американских штатов - Айдахо, Вайоминг и Монтана - сообщается, что финансируемые правительством службы в нем не работают. Это означает, в частности, что туристические центры и туалеты на территории этого природоохранного объекта закрыты, однако частные отели продолжают принимать туристов.

Представители Йосемитского национального парка, который находится в Калифорнии, информировали в Facebook, что доступ на большую часть его территории остается открытым. Между тем, значительная часть его персонала не работает. Это касается, в том числе уборщиков и тех сотрудников, которые помогают туристам ориентироваться в парке.

Фото: © AP Photo/Ted Shaffrey