В США статуя Свободы закрыта для туристов

Один из главных символов Нью-Йорка - Статуя Свободы - была закрыта для посещения в субботу из-за временного прекращения финансирования федерального правительства, пишет ТАСС.

На пристани в районе Манхэттен, откуда отходят туристические суда к монументу, расставили таблички, на которых написано, что туристы пока не могут посмотреть с близкого расстояния на Статую Свободы, а также на другую достопримечательность - остров Эллис в устье Гудзона, сообщил корреспондент ТАСС. На официальном сайтеэтих объектов сообщается, что данная мера вызвана "временным прекращением ассигнований". Те, кто уже купил билеты, могут вместо этого пойти на другую экскурсию.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что попытается как можно скорее найти средства, чтобы вновь открыть доступ к этим достопримечательностям. Он подчеркнул, что считает статую одним из главных символов США.

Многие другие туристические достопримечательности, в том числе национальные парки и музеи, также временно закрыты для посещения или работают в ограниченном режиме в связи с прекращением финансирования федерального правительства.

Not all national parks are fully open but we’re working hard to make as much accessible as is safely possible https://t.co/xZ78jJM4ZQ