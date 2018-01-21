Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Алматы сгорел BMW

21 января 2018, 12:14

Обошлось без жертв и пострадавших.

В Алматы загорелся автомобиль по адресу: пр. Райымбека уг.пр.Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС информацию подтвердили.

"Прибывшие пожарные к месту вызова в 08:32 часов информацию подтвердили. Произошло горение в моторном отсеке и салона автомобиля марки BMW Х5 на площади 3 кв.м", - сообщили в ДЧС Алматы.

Пожар локализован в 08:34 часов и ликвидирован 08:40 часов.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: kris_p_almaty


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...