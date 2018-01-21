В Алматы сгорел BMW
Обошлось без жертв и пострадавших.
В Алматы загорелся автомобиль по адресу: пр. Райымбека уг.пр.Назарбаева, сообщает Zakon.kz.
В ДЧС информацию подтвердили.
"Прибывшие пожарные к месту вызова в 08:32 часов информацию подтвердили. Произошло горение в моторном отсеке и салона автомобиля марки BMW Х5 на площади 3 кв.м", - сообщили в ДЧС Алматы.
Пожар локализован в 08:34 часов и ликвидирован 08:40 часов.
Обошлось без жертв и пострадавших.
Фото: kris_p_almaty
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