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Крупнейший военный корабль Ирана переломился на две части в Каспийском море

21 января 2018, 12:43

Шестеро человек в результате инцидента оказались за бортом. Позже было сообщено о трех погибших моряках.

Один из самых крупных иранских военных кораблей, новейший фрегат Damavand, переломился на две части. При этом официально власти страны утверждают, что судно получило незначительные повреждения, пишет Лента.ру.

10 января фрегат Damavand ВМС Ирана в силу неблагоприятных погодных условий налетел на волнорез в Каспийском море, в портовом городе Бендер-Энзели. Высота волн в тот день достигала четырех метров.

Шестеро человек в результате инцидента оказались за бортом. Позже было сообщено о трех погибших моряках.

Иранские сетевые ресурсы 17 января распространили фотографию потерпевшего крушение фрегата. Судя по снимку, корабль за прошедшие дни не только не был снят с камней, но фактически частично погрузился в море, и, по всей видимости, затоплен в большей части корпуса. Более того, заметен явный перелом корпуса в кормовой части.

Фрегат имеет длину около 100 метров и водоизмещение 1300 тонн. В состав ВМС Ирана он вошел три года назад.

Фото: Livejornal


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