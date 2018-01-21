В Швеции могут запретить занятия профессиональным боксом

В Швеции Агентство по охране труда может запретить занятия профессиональным боксом в стране, сообщает Life.ru.

Причиной этого стал случай с бывшим участником Всемирной боксёрской суперсерии Эриком Скоглундом. На одном из спаррингов спортсмен пропустил сильный удар в голову. В результате врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, приведшую к кровоизлиянию в мозг. Боксёр был прооперирован, после чего некоторое время пребывал в состоянии комы. Сейчас Скоглунд уже выписан из больницы и проходит дома реабилитацию.

Отмечается, что профессиональный бокс и ранее находился под строгим контролем властей Швеции. А после данного инцидента Агентство по охране труда намерено тщательно изучить все обстоятельства, по результатам которых будет принято окончательное решение.

Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский