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В СКО в понедельник отменили школьные занятия

21 января 2018, 13:47

Служба 112 распространила сообщение об усилении мороза до минус 30 градусов на территории региона 22 января.

В Северо-Казахстанской области на понедельник отменили занятия для учащихся 1-11 классов, сообщает МИА «Казинформ».

Служба 112 распространила сообщение об усилении мороза до минус 30 градусов на территории региона 22 января. В сообщении указано и об отмене занятий для школьников с 1 по 11 классы.

«Управление образование сообщает, что в целях обеспечения безопасности здоровья и жизни обучающихся в организациях среднего образования, организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, в осенне-зимний период учебные занятия отменяются:

для учащихся 1-4 классов при температуре -25°С и ниже при ветре со скоростью 2 метра в секунду (далее м/с) и более;

для учащихся 1-9 классов при температуре -27°С и ниже при ветре со скоростью 2 м/с и более;

для учащихся 1-11 классов, 1-2 курсов колледжей при температуре -30°С и ниже при ветре 2 м/с и более».

Фото: inform.kz


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