Гильдия продюсеров Америки назвала лучший фильм года

Картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды" (The Shape of Water) стала лучшим фильмом года по версии Гильдии продюсеров Америки, пишет РИА Новости.

THE SHAPE OF WATER team accepts the PGA Award on behalf of @RealGDT, who cannot be here because his father is ill. Thoughts with him. Congrats to his film. Between this and the best pic Critics’ Choice, it appears to be the best pic Oscar frontrunner. pic.twitter.com/PGfDzw9z7Z