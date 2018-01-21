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Как в Астане готовятся к -45 градусам мороза

21 января 2018, 15:20

Столичные энергетики перешли на круглосуточный режим работы в связи с предстоящими морозами.

По поручению акима Астаны Асета Исекешева ответственные за жизнеобеспечение города руководители провели выездное совещание с целью проверки энергетического комплекса к похолоданию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Астаны.

В частности, была проверена работа подстанции «Чубары», осмотр работы электрических сетей в центральном диспетчерском пункте АО «Астана-РЭК» и несколько подстанций, обеспечивающих город бесперебойной подачей электроэнергии.

Во время выездного совещания руководители энергетических объектов доложили о проводимой работе и подготовке к морозам. Была поставлена задача увеличить нагрузку электрических сетей на 10%, удвоить количество выездных оперативных бригад и составить график круглосуточных дежурств.

Также была проверена готовность ТЭЦ-2, где поручили создать резерв (теплостанции), определить ответственных и дежурных во время морозов и соблюдать график.

Отметим, что в настоящее время есть запас угля на 30 дней, мазута на 15 дней.

Фото: BNews.kz


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