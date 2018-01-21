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15 собак, которые спят в вашей постели, — потому что могут!

21 января 2018, 15:52

Эти чудесные псы улеглись в кровати своих хозяев, что доказывает, что это не наш мир — а их, собачий!

Это не ваша кровать, не ваша. Эти чудесные псы улеглись в кровати своих хозяев, что доказывает, что это не наш мир — а их, собачий! То, как собаки спят, может многое рассказать вам. Легла с краю — просто прикорнула, свернулась калачиком — собака думает, что ей, вероятно, придется скоро вставать. Прикоснулась к вам или другому псу — говорит о привязанности. Спит на спине — хочет охладиться или просто очень расслабленна и доверяет вам.


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