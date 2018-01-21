Огненная ловушка: что произошло на трассе Шымкент-Самара

Гибель в огне 52 человек на трассе в Актюбинской области потрясла жителей Казахстана и Узбекистана.

В Актюбинской области 18 января загорелся пассажирский автобус, в котором находились 57 человек, большинство — граждане Узбекистана. Спастись из пылающей машины удалось только пятерым. Sputnik Узбекистан представляет хронику потрясшей всех трагедии.

Роковое утро

Заполненный пассажирами и набитый багажом автобус Kassbohrer Setra направлялся транзитом через Казахстан в сторону российской Казани. На 1068-м километре дороги Самара — Шымкент в салоне автобуса вспыхнул пожар.

На место трагедии оперативно прибыли все экстренные службы, а также следственная группа. Из Ташкента в Казахстан по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева направили специальную группу в составе представителей МВД, МЧС и министерства здравоохранения.

Версии и слухи

К полудню о случившемся уже знали не только в Казахстане и Узбекистане, но и далеко за пределами этих стран. Узбекистанцы, узнавшие о страшной трагедии, помимо соболезнований родственникам погибших, наперебой стали выдвигать свои версии случившегося, вспоминая опыт подобных поездок. Среди них помимо технической неисправности транспортного средства и несчастного случая назывались поджог и даже теракт.

Как все было на самом деле

Однако поздним вечером на брифинге заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что специалисты не нашли признаков криминала на месте ЧП и склоняются к версии о несчастном случае. Он добавил, что пассажиры не смогли вовремя покинуть салон из-за того, что дверь автобуса оказалась заблокированной, а большое количество багажа на первом этаже салона только усугубило ситуацию.

Также в ходе расследования выяснилось, что владелец автобуса, перевозивший мигрантов, не имел лицензии на регулярные пассажирские перевозки.

Казахстанская полиция опровергла версии о криминальной основе произошедшего, заявив, что возгорание началось внутри салона автобуса. Позже в министерстве внутренних дел отметили, что причиной пожара стало халатное обращение с огнем. Паяльная лампа в машине использовалась в качестве обогревателя. Лампа работала более двух часов, газобензиновая смесь наполнила салон, и случайно пролитая емкость с бензином привела к пожару, который мгновенно унес жизни пассажиров.

Выскочившие из салона водители пытались помочь людям, но, по их словам, из-за сильного дыма и пламени двери оказались заблокированы. Спастись успели всего пять человек, они получили незначительные ожоги и травмы, остальные 52 пассажира сгорели.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Отец, сын и родные братья

Тела 52 пассажиров доставили в Узбекистан, в настоящее время ведется работа по опознанию их личностей. Погибшие были жителями Андижанской, Наманганской, Ферганской, Сурхандарьинской областей, а также города Ташкент. Самому молодому из жертв пожара было всего 18 лет, самому старшему в феврале исполнилось бы 50 лет.

Согласно списку, жертвами пожара стали братья 31-летний Хамидулла и 26-летний Хабибулло Мадрахимовы, а также братья Абдулбоки и Турдиали Мухсинжоновы (21 и 23 года). Кроме того, в огне сгорели, предположительно, отец с сыном — 47-летний Марифджанов Адхамжон и 20-летний Марифджанов Авазбек.

Президент Узбекистана выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать всю необходимую помощь и поддержку. Также свои соболезнования в связи с трагедией направили главы соседних государств, в том числе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. От российской стороны телеграмму со словами сочувствия и поддержки направил министр по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков. Соболезнования выразила и Организация Договора о коллективной безопасности.

Узбекская общественность призывает навести порядок в этой сфере, особенно в части перевозок. По мнению людей, дороговизна авиабилетов и железнодорожного транспорта вынуждает людей экономить и добираться в поисках лучшей работы в Россию полулегальными или нелегальными способами. Другие видят решение проблемы в создании новых рабочих мест в самой республике, чтобы снизить поток мигрантов за рубеж и обеспечить своих граждан достойным заработком на родине.

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Фото: Комитет по ЧС МВД Республики Казахстан