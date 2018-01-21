В Павлодаре загорелся автобус с пассажирами

Возгорание в двигательном отсеке пассажирского автобуса произошло в воскресенье днем.

Маршрутный автобус №22, внутри которого находились пассажиры, загорелся в центре Павлодара, сообщила Sputnik Казахстан главный специалист группы государственного языка и информации ДВД Павлодарской области Марал Сагинаева.

Инцидент произошел в воскресенье около 14 часов.

"Поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Кутузова-Академика Чокина в пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту №22, произошел пожар в двигательном отсеке. До прибытия подразделения противопожарной службы самостоятельно эвакуировались десять человек", — рассказала Сагинаева.

Пожар ликвидирован в течение получаса. Площадь горения составила шесть квадратных метров. По данным департамента, жертв и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания — неисправность двигателя.

За неделю до этого происшествия в Павлодаре сгорел трамвай. К счастью, никто не пострадал, но трамвай полностью выгорел. Причиной пожара стал отжиг контактного провода, приведший к возгоранию.

Фото © AP Photo / Leo Correa