Из-за предстоящих морозов энергетики Астаны перешли на круглосуточный режим работы

В акимате отметили, что в настоящее время есть запас угля на 30 дней, мазута на 15 дней

В Астане проверили готовность энергетического комплекса к предстоящим сильным морозам, передает Zakon.kz со ссылкой на медиа-центр акимата столицы.

По поручению акима Астаны Асета Исекешева ответственные за жизнеобеспечение города руководители провели выездное совещание с целью проверки энергетического комплекса к похолоданию.

В частности, была проверена работа подстанции «Чубары», осмотр работы электрических сетей в центральном диспетчерском пункте АО «Астана-РЭК» и несколько подстанций, обеспечивающих город бесперебойной подачей электроэнергии.

Во время выездного совещания руководители энергетических объектов доложили о проводимой работе и подготовке к морозам. Была поставлена задача увеличить нагрузку электрических сетей на 10%, удвоить количество выездных оперативных бригад и составить график круглосуточных дежурств.

Также была проверена готовность ТЭЦ-2, где поручили создать резерв (теплостанции), определить ответственных и дежурных во время морозов и соблюдать график.

В акимате отметили, что в настоящее время есть запас угля на 30 дней, мазута на 15 дней.