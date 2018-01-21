Аким Зачаганска выполнил свое обещание и выучил казахский язык

На отчетной встрече акима Зачаганска Адильбека Кадырова в 2017 году прозвучал вопрос от местного жителя на государственном языке, однако аким ответил на русском.

Местная жительница похвалила акима Зачаганска Адильбека Кадырова на отчетной встрече перед населением за то, что он подтянул знания государственного языка, передает Zakon.kz со ссылкой на региональный портал mgorod.kz.

19 января в поселке Зачаганск состоялась встреча акима с населением.

Жительница Зачаганска Гульжан Елубаева отметила, что за год правления нового акима многое поменялось в лучшую сторону.

«Для нас этот человек многое сделал, мы видим, как он старается. Теперь у нас все больше и больше хороших дорог, улучшается благоустройство, а самое главное, нас порадовало, что он подтянул уровень знаний государственного языка, хотя все мы помним, как в прошлом году он не смог ответить на заданный вопрос на казахском языке. Пообещал, что выучит язык, и обещание сдержал», — отметила женщина.

Напомним, на отчетной встрече акима Зачаганска Адильбека Кадырова в 2017 году прозвучал вопрос от местного жителя на государственном языке, однако аким ответил на русском.

Фото: uralskweek.kz