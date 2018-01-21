К Земле приближается огромный астероид

Астероид 2002 AJ12, размеры которого сопоставимы с небоскребом, приближается к Земле, сообщает NASA.

Ближе всего к планете небесное тело окажется 4 февраля, однако и в этот момент расстояние будет в десять раз больше расстояния между Землей и Луной.

Размер астероида по разным оценкам варьируется от 0,5 до 1,2 километра, а скорость составляет около 34 километров в секунду.

Ученые подчеркивают, что хотя астероид 2002 AJ129 классифицируют как «потенциально опасный», вероятность его столкновения с Землей равна нулю.