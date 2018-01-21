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Ограничено движение на автодорогах в трех областях Казахстана

21 января 2018, 18:28

Причиной стал сильный мороз.

Из-за сильного мороза ограничено движение на автодорогах в трех областях Казахстана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт МЧС МВД РК.

Так, по данным РГП «Казавтодор»:

в Павлодарской области с 16-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) по области введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта по всем направлениям;

в Акмолинской области с 16-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движение на участке автодороге «город Астана - граница Павлодарской области» (16-205 км) для дизельного и общественного автотранспорта;

в Восточно-Казахстанской области с 16-00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движение на участке автодороге «город Семей - граница Павлодарской области» (577-733 км) для дизельного и общественного автотранспорта.


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