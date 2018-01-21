Полторанин выиграл гонку этапа Кубка мира

В словенском городе Планице, где прошли две гонки этапа Кубка мира, 21 января лидер казахстанской Национальной команды по лыжным гонкам Алексей Полторанин пришел первым на дистанции 15 км в классическом стиле, передает Zakon.kz.

«Очень хорошая гонка была сегодня. Прекрасная трасса для меня. А за быстрые лыжи хочу поблагодарить свою сервис-группу.» - поделился победитель после гонки.

В старт-листе гонки среди 78 знаменитых фамилий ведущих лыжников мира был только один представитель команды Казахстана. Стартовавший под 44 номером спортсмен, затратил на прохождение дистанции 34 минуты и 23,3 секунды. На разных отметках лидерство Алексей Полторанин делил с Йоханнесом Клэбо, но в итоге показал лучший результат, опередив норвежца на 13,2 секунды. Тройку призеров гонки замкнул Кэл Халверсон из Швеции.

«Мы очень рады победе Алексея. С теми задачами, которые стоят перед ним сейчас, Полторанин справляется на 5+. Он единственный из нашей команды, кто принял участие в стартах Планицы, вчерашний спринт оказался не самым удачным, но сегодня Алексей показал свой высокий профессионализм и по-настоящему красивую гонку, ведь за его победами стоит не только природный талант, но и огромная ежедневная работа. Следующие соревнования Этапа Кубка мира пройдут уже на следующих выходных в австрийском Зеефельде, в этих стартах также от нашей команды участие примет только Алексей.» - рассказал Главный тренер Национальной сборной Казахстана по лыжным гонкам Александр Батяйкин.