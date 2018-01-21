Ким Кардашьян купила мусорные баки от Louis Vuitton
Поклонники звезды были шокированы её выходкой.
Американская светская львица и жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян выставила у своего особняка в Лос-Анджелесе два мусорных бака с эмблемой дизайнерского дома Louis Vuitton.
Соответствующие фото появились на странице Ким в Snapchat. Поклонники звезды были шокированы её выходкой. Некоторые пользователи поверили, что мусорные баки — действительно продукт дорогой марки Louis Vuitton.
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