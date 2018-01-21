Ким Кардашьян купила мусорные баки от Louis Vuitton

Поклонники звезды были шокированы её выходкой.

Американская светская львица и жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян выставила у своего особняка в Лос-Анджелесе два мусорных бака с эмблемой дизайнерского дома Louis Vuitton.

Соответствующие фото появились на странице Ким в Snapchat. Поклонники звезды были шокированы её выходкой. Некоторые пользователи поверили, что мусорные баки — действительно продукт дорогой марки Louis Vuitton.