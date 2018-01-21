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Ким Кардашьян купила мусорные баки от Louis Vuitton

21 января 2018, 19:31

Поклонники звезды были шокированы её выходкой.

Американская светская львица и жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян выставила у своего особняка в Лос-Анджелесе два мусорных бака с эмблемой дизайнерского дома Louis Vuitton.

Соответствующие фото появились на странице Ким в Snapchat. Поклонники звезды были шокированы её выходкой. Некоторые пользователи поверили, что мусорные баки — действительно продукт дорогой марки Louis Vuitton.


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