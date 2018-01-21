«Барыс» во второй раз в истории не вышел в плей-офф КХЛ

Всего же «Барыс» принимал участие в плей-офф восемь раз.

В сезоне-2017/18 регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) астанинский «Барыс» не сумел пробиться в плей-офф, сообщает Sports.kz.

Это второй сезон за всю историю КХЛ, когда «Барыса» не оказалось в числе восьми сильнейших команд Восточной конференции. Также без плей-офф столичная команда осталась в сезоне-2015/16, финишировав на девятом месте.

Всего же «Барыс» принимал участие в плей-офф восемь раз. Лучший результат казахстанцев - выход во второй раунд (сезон-2013/14 - «Салават Юлаев» - 2:4, сезон-2016/17 - «Металлург» (Магнитогорск) - 0:4).

"Барыс" (Астана) – "Лада" (Тольятти) – 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Шайбы:

1:0 – 00:54. Доус (Даллмэн). В большинстве.

1:1 – 26:22. Стрельцов (Харпер, Кириллов). В равенстве.

2:1 – 30:54. Даллмэн (Доус). В большинстве.

2:2 – 47:24. Журавлёв (Рахимуллин). В равенстве.

3:2 – 51:39. Старченко (Кучин). В равенстве.

3:3 – 55:56. Капустин (Мастрюков, Геноуэй). В большинстве.

4:3 – 57:00. Доус (Старченко). В равенстве.