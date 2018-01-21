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Напавшего с топором на школьников в Бурятии охраняют в больнице 15 человек

21 января 2018, 20:01

Кроме того, сообщается, что с момента его госпитализации на территорию не пускают посторонние машины.

Девятиклассника Антона, совершившего нападение на школу с топором и коктейлем Молотова в Улан-Удэ, охраняют полтора десятка полицейских. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сотрудника больницы, где содержится подросток.

Отмечается, что нападавшего лечат в том же медицинском учреждении, что и пострадавших школьников и учительницу. По словам собеседника агентства, когда подросток не вставал, его охраняли трое, а когда его состояние стабилизировалось, охрану решили усилить.

— И его охраняют, и от него охраняют, — сказал он.

Кроме того, сообщается, что с 19 января на территорию больницы не пускают посторонние автомобили.

Напомним, утром 19 января девятиклассник с топором и коктейлем Молотова ворвался в кабинет, где проходили занятия у седьмого класса, и начал резать присутствующих. В результате ранения получили шесть учеников и педагог. По версии правоохранителей, атаку спланировали учащиеся Антон, Александр и Илья.


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