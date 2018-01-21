Кыргызстанка выиграла в Дубае $136 тысяч на покупку "дома мечты"

Кыргызстанка Саида Джеенбаева выиграла в Дубае 136 тысяч долларов на покупку дома своей мечты, передает Sputnik Кыргызстан.

Конкурс "Al Ansari Exchange — Winter Promotion — 2017" был проведен международной валютной биржей в ОАЭ и компанией по денежному переводу. Конкурс стартовал в ноябре прошлого года и проводился до 31 декабря. Кыргызстанка стала участницей розыгрыша после того, как обменяла 400 долларов в одном из филиалов компании.

Победителей объявили на официальной церемонии в Дубае. Согласно правилам конкурса, женщине вручается приз в размере 500 тысяч дирхамов или 136 тысяч долларов, на которые предусмотрена покупка дома.

"Никаких слов не хватит, чтобы описать счастье от выигрыша "дома мечты". Сначала я не могла поверить, что выиграла, но теперь моя мечта купить свой дом в родной стране стала реальностью. Я хотела бы выразить свою благодарность и признательность компании за возможность реализовать мечту", — заявила Джеенбаева.

Помимо этого, в конкурсе разыгрывался килограмм золота, обладателем которого стал мужчина из Индии.

Фото © Sputnik / Александр Вильф