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СМИ сообщили о 43 погибших в результате атаки боевиков на отель в Кабуле

21 января 2018, 21:46

Ранее сообщалось о пяти жертвах нападения.

В результате атаки боевиков на Intercontinental Hotel в Кабуле погибли 43 человека. Как сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в силовых структурах, среди погибших есть иностранцы.

Ранее сообщалось о пяти жертвах нападения.

По данным МИД Украины, погиб один украинец. Также известно о гибели генерального консула Афганистана в пакистанском городе Карачи.

Напомним, нападение на отель было совершено 20 января. Сообщалось, что преступники проникли внутрь здания через кухню, обстреляв до этого охранников на входе в гостиничный комплекс, и захватили заложников. Осада продолжалась более 12 часов. В результате силовики уничтожили троих нападавших, освободили 126 постояльцев, в том числе иностранных граждан и сотрудников отеля.

Фото © СС0 Public Domain. Источник: Росбалт


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