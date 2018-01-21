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Франция призвала провести экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии

21 января 2018, 22:05

Военная операция Турции в сирийском регионе Африн под названием «Оливковая ветвь» началась 20 января.

После начала турецкой военной операции в сирийском Африне Франция предложила созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии. Об этом написал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на странице в Twitter.

«Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Сегодня утром я провел переговоры с моим турецким коллегой», — отметил министр, а также подчеркнул необходимость прекращения огня и обеспечения доступа гуманитарной помощи в Сирии.

Военная операция Турции в сирийском регионе Африн под названием «Оливковая ветвь» началась 20 января. В этот же день Военно-воздушные силы Турции нанесли по Африну более ста авиаударов. В регион также вошли турецкие танки.

Фото © СС0 Public Domain. Источник: Росбалт


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