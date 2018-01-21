Бузова сняла хвалебный фильм о самой себе

Телеведущая, а ныне поп-дива российского шоу-бизнеса Ольга Бузова отметила накануне день рождения. Бывшей жене футболиста Дмитрия Тарасова исполнилось 32 года. А 21 января на YouTube появился фильм о ней, который сами создатели называют документальным.

Весь ролик длится чуть больше 17 минут. В нём использованы нарезки записей концертов, подготовок к ним и интервью. Разбавлены они комментариями директора Бузовой, художника по свету, режиссёра-постановщика её клипов. Разумеется, хвалебными.

— Я всегда знал, что она мечтала петь. И, когда у человека происходят жизненные потрясения, нужно вспоминать о своей мечте. Чтобы что-то изменить, нужно что-то применить. Мы применили её мечту и показали, насколько она может изменить ход событий, — говорит в фильме директор Ольги Бузовой Арам Арчер.

О том, что Бузова разводится с известным футболистом Дмитрием Тарасовым, стало известно осенью 2016 года. С тех пор прошло чуть больше года, и футболист "Локомотива" женился на модели, "вице-мисс Россия" 2014 года Анастасии Костенко. Ранее стало известно, что пара ждёт ребёнка.

Бузова же за этот год выпустила несколько клипов, стала рекламным лицом ряда компаний, блогером и так далее. Регулярно появляются слухи о её новых романах — то неизвестный поклонник пришлёт охапку цветов, то Ольга публикует из Таиланда фото и видео с Тимуром Батрутдиновым. Однако, действительно ли у них отношения или это просто пиар, так и остаётся загадкой для большинства поклонников.

— Не в скандалах успех. Скандал, возможно, приводит к какой-то вспышке, вниманию, — заявил режиссёр-постановщик Алексей Голубев.