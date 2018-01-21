Казахстанский дзюдоист выиграл «золото» на этапе Гран-при в Тунисе

21 января 2018, 23:20

Ислам Бозбаев победил финалиста чемпионата мира-2014.

Казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев выиграл золотую медаль на этапе Гран-при в Тунисе, передает Vesti.kz.

26-летний Бозбаев в финале весовой категории до 90 килограммов победил финалиста чемпионата мира-2014 - венгра Кристиана Тота. Бронзовые медали выиграли голландец Ноель Ван'Т'Энд и чех Давид Кламмерт.

Для Бозбаева это вторая в карьере победа на этапах Гран-при. Впервые «золото» он выиграл на этапе в Алматы в 2013 году.

Сейчас на Гран-при Туниса в медальном зачете лидирует сборная Казахстана. До Бозбаева «золото» выиграл Жансай Смагулов (до 70 килограммов), а бронзовыми призерами стали Гусман Кыргызбаев (60 килограммов) и Ерлан Серикжанов (66 килограммов). Турнир завершится сегодня, 21 января, а следующий этап Гран-при пройдет в Париже с 10 по 11 февраля.

Фото с официального сайта IJF


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