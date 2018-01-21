На платных парковках Алматы могут поднять цены

Уже второй год в Алматы активно ведется деятельность платных парковок с маркой AParking. В отличие от парковок старого образца, на местах находятся паркоматы и система работает без сотрудников. Автолюбители должны за пользование парковкой платить по 100 тенге за час, а в случае неуплаты им грозит штраф.

Редакция InAlmaty.kz побеседовала с директором ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Маратом Принбековым о вопросах, которые крайне интересуют горожан. Так, в конце 2017 года в компании заявили о повышении цен за парковку. С нового года на парковках около Северного кольца тариф вырос до 300 тенге за въезд на территорию парковки.

Сколько на сегодняшний день платных участков парковки в городе?

- На сегодняшний день мы открыли 10 тыс. 946 парковочных мест, администрируем 120 паркоматами. При запуске проекта мы сделали исследование, полезная критическая масса составляет около 50 тыс. проблематичных парковочных мест по Алматы. Цель платных парковок - не зарабатывание денег, а в местах, где есть проблема скопления - упорядочить, и освободить места для пешеходов.

В прошлом году вы открывали новые парковочные места, расширялись. Какие планы у Almaty Parking на 2018 год?

- Если в прошлом году мы ставили задачу на увеличение парковочных мест, охватить центральную часть города. То в этом году мы ставим цель улучшить качество. Будем использовать оборудование лучшего качества, будем устанавливать дорожные знаки, указатели. И улучшаем процессы всех служб, мобильного приложения.

И тем самым будете дальше повышать цены?

- Относительно цены очень хороший вопрос. Вы, наверное, столкнулись с тем, что в районе Северного кольца тариф был несколько поднят. Дело в том, что при внедрении зон платных парковок в этом районе мы начали с внедрения тарифа 100 тенге в час. Но получили в свой адрес много жалоб и просьб от работников и администрации рынка, что дорого. После проведения диалога мы поняли, что с учетом этой ситуации мы решили сделать послабление с нашей стороны, вернуть прежние цены - 300 тенге за весь день. Были жалобы со стороны горожан. Но наша финансовая служба провела анализ, и выяснила, что мы в убытках. Эксплуатация, приведение данных участков в порядок особенно в зимнее время, привело к тому, что мы работаем в убыток. Поэтому в конце года мы довели ситуацию до нашего руководства - и поставили тариф 300 тенге в день.

В прошлый раз, когда мы с вами беседовали, в июле того года, Вы говорили, что предприятие не вышло на самоокупаемость и сейчас работает за счет инвестиций. Как так получается, что одна парковка - убыточная?

- Каждая сессия у нас идет в перенаправление в Налоговую службу, в Департамент госдоходов. И приходит счет на оплату нам. Фиксируются все наши затраты, все наши обязательства. Согласно этому, у нас есть модель развития, по которому мы должны идти. По именно этой парковке мы не укладывались в модель.

Относительно других участков. Стоит ли алматинцам ждать повышения цен в других местах платных парковок?

- Практика крупных городов такая, что один паркомат ставится на 120 машиномест, у нас же эта цифра гораздо ниже. Есть сейчас участки наиболее проблемные. Например, есть район Зеленого базара. В день мы получаем 80 звонков и предложений. Есть люди, которые говорят, вы обещали навести порядок, сделайте подороже, но чтобы место парковочное было всегда. Это здравая потребность, город у нас многоплановый. Мы должны предоставлять услуги для всех. Если заполняемость высокая, то цены будут подниматься. Также есть места, где заполняемость маленькая, там возможно, мы даже снизим цены.

Ну вы же сами понимаете, что цены в принципе не уменьшаются ни на что в наших реалиях…

- Нет, почему же. Вот мы сейчас на уровне улиц Шевченко, когда мы будем уходить за улицу Сейфуллина, Байтурсынова, Шарипова, там заполняемость меньше. То на этих улицах естественно нужно делать ниже тариф, чем 100 тенге в час.

На участках, где сейчас 300 тенге за заезд, возможно ли сделать льготное время, допустим первые 15 минут бесплатно?

- Вот на Северном кольце было изначально так. Но там постоянно пробки, и машины стали заезжать на парковку, пользуясь правом 15 минут и объезжать пробку. Доходило до того, что грузовые машины, автобусы стали пользоваться этим. Наезжали на бордюр, были неисправности островков, и мы были вынуждены убрать это бесплатное время.

Люди жалуются, что до паркомата идти далеко, и образовывается скопление людей.

- Уровень образованности людей в Алматы высокий и почти все пользуются смартфонами. Людям нужно скачивать мобильное приложение. Вот Москва, например, на уровне 80% пользуется мобильным приложением. У нас очень маленький процент оплаты, всего 2% через приложение. Хотя оно дает массу преимуществ - поминутную тарификацию, не нужно искать паркомат, ждать чего-то. Мы призываем алматинцев установить наше приложение «Алматы паркинг».

Часто на критику о сборе средств с людей частной компанией Вы говорите о налогах. Сколько налогов вы уплатили за прошлый год?

- Я буду готов ответить на вопрос после 20 числа. Пока не оплачено, не могу говорить. Все средства, которые вложены - это инвестиции. Сейчас уже вложено приблизительно 1,7 млрд тенге. Сейчас идет закуп оборудования. Также выставлено процессинговым центром ДГД 41 тыс. предписаний, погашено около 18 тыс. предписаний. Это дополнительно дало в бюджет доход в 118 млн тенге. Такой мультипликативный эффект от нашего проекта. Также от нашей деятельности порядка 1000 человек получают заплаты, у нас 100 человек в подрядных организациях.

Отметим, что в июле 2017 года Принбеков сообщал об уплате 230 млн тенге в виде налогов за 2016 год.