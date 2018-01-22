Казахстанец погиб в результате атаки боевиков на гостиницу Intercontinental
Казахстанские дипломаты находятся в контакте с представителями афганских служб безопасности и Министерства иностранных дел.
Гражданин Казахстана, 1978 года рождения, погиб сегодня в результате атаки боевиков на гостиницу Intercontinental в Кабуле, передает zakon.kz со ссылкой на представителя МИД Казахстана Ануара Жайнакова.
Об этом он написал на своей странице в facebook.
Представитель МИД РК сообщил, что казахстанские дипломаты находятся в контакте с представителями афганских служб безопасности и Министерства иностранных дел. В ближайшие дни будет решаться вопрос по организации доставки тела погибшего на Родину.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, что ранее СМИ сообщили о 43 погибших в результате атаки боевиков на отель в Кабуле.
Нападение на отель было совершено в субботу вечером. По словам очевидцев, преступники проникли внутрь здания через кухню, застрелив охранников на входе в гостиничный комплекс, и захватили заложников. В течение всей ночи жители окрестных домов слышали стрельбу и взрывы. Осада продолжалась 17 часов. Все это время силовики пытались выбить из здания экстремистов, вооруженных автоматами и ручными гранатами, и освободить заложников.
Операция завершилась лишь к полудню воскресенья. Уничтожены все шестеро нападавших, освобождены около 150 постояльцев, в том числе 40 иностранных граждан, и сотрудников отеля. Ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РК). Отель Intercontinental не первый раз становится объектом нападения боевиков.
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