Казахстанец погиб в результате атаки боевиков на гостиницу Intercontinental

Казахстанские дипломаты находятся в контакте с представителями афганских служб безопасности и Министерства иностранных дел.

Гражданин Казахстана, 1978 года рождения, погиб сегодня в результате атаки боевиков на гостиницу Intercontinental в Кабуле, передает zakon.kz со ссылкой на представителя МИД Казахстана Ануара Жайнакова.

Об этом он написал на своей странице в facebook.

Представитель МИД РК сообщил, что казахстанские дипломаты находятся в контакте с представителями афганских служб безопасности и Министерства иностранных дел. В ближайшие дни будет решаться вопрос по организации доставки тела погибшего на Родину.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о 43 погибших в результате атаки боевиков на отель в Кабуле.

Нападение на отель было совершено в субботу вечером. По словам очевидцев, преступники проникли внутрь здания через кухню, застрелив охранников на входе в гостиничный комплекс, и захватили заложников. В течение всей ночи жители окрестных домов слышали стрельбу и взрывы. Осада продолжалась 17 часов. Все это время силовики пытались выбить из здания экстремистов, вооруженных автоматами и ручными гранатами, и освободить заложников.

Операция завершилась лишь к полудню воскресенья. Уничтожены все шестеро нападавших, освобождены около 150 постояльцев, в том числе 40 иностранных граждан, и сотрудников отеля. Ответственность за атаку взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РК). Отель Intercontinental не первый раз становится объектом нападения боевиков.