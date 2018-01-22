Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

При теракте в Кабуле погиб генконсул Афганистана

22 января 2018, 00:16

В результате нападения стали жертвами 43 человека.

Афганский генеральный консул Абдулла Вахид Поян погиб в результате нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщил посол Афганистана в Пакистане Омар Захилвал в своем Twitter.

Захилвал сообщил, что Поян был генконсулом в пакистанском городе Карачи. Также ранее он занимал должность генконсула в Пешаваре.

Напомним, в результате нападения террористов на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле стали жертвами 43 человека. Так, по меньшей мере шесть человек были ранены в результате атаки на отель. Погиб гражданин Казахстана.

По данным МВД Афганистана, в нем принимали участие шесть боевиков.

Удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Ситуацию не удавалось разрешить в течение около десяти часов, на протяжении ночи были слышны перестрелка и взрывы.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...