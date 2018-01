При теракте в Кабуле погиб генконсул Афганистана

Афганский генеральный консул Абдулла Вахид Поян погиб в результате нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщил посол Афганистана в Пакистане Омар Захилвал в своем Twitter.

Захилвал сообщил, что Поян был генконсулом в пакистанском городе Карачи. Также ранее он занимал должность генконсула в Пешаваре.

It’s with immense sadness&shock that our colleague Mr. Poyan-newly appointed Consul General to Karachi & former CG to Peshawar was amongst those brutally killed in last night terrorist attack in Kabul.May his soul rest in eternal peace.Our hearts&prayers r with bereaved families. pic.twitter.com/1v05DuffFu