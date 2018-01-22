Нобелевский лауреат по экономике: биткоин ожидает коллапс

Роберт Шиллер считает, что криптовалюта в итоге рухнет и про нее забудут, однако на это может понадобиться даже 100 лет.

Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер заявил в интервью CNBC, что биткоин ждет тотальный коллапс, а резкий рост стоимости этой криптовалюты напоминает "тюльпанную лихорадку".

Ученый уверен, что биткоин не будет иметь реальной стоимости, пока общество не придет к общему мнению относительно его цены.

"Другие активы вроде золота имеют цену, даже если люди не рассматривают их для инвестиций", − подчеркнул Шиллер.

"Ситуация напоминает мне "тюльпаноманию" в Нидерландах в 1640-х. Мы до сих пор платим за тюльпаны и иногда много. Биткоин может рухнуть и все про него забудут, это весьма вероятный исход. Однако до этого момента может пройти много времени, даже 100 лет", − отметил экономист.

"Тюльпаноманией" называют ажиотаж вокруг луковиц тюльпанов, который возник в 1636-1637 годах в Голландии и привел к экономическому кризису.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года курс биткоина достиг 20 тысяч долларов, а общая капитализация этой криптовалюты превысила 330 миллиардов. В январе биткоин начал дешеветь, сейчас криптовалюта торгуется возле отметки в 11 тысяч долларов.

Напомним, Шиллер получил Нобелевскую премию по экономике за "вклад в эмпирический анализ цен активов" в 2013 году. Он получил широкую известность после выхода книги Иррациональный оптимизм, посвященной природе экономических пузырей.

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