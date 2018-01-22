Утверждены Правила ведения раздельного учета доходов участниками МФЦ «Астана»

Совместным приказом Управляющего Международным финансовым центром «Астана» от 8 декабря 2017 года № 33, Министра финансов РК от 11 декабря 2017 года № 711 и Министра национальной экономики РК от 12 декабря 2017 года № 405 утверждены Правила ведения участниками Международного финансового центра «Астана» раздельного учета доходов, подлежащих освобождению от корпоративного подоходного налога и подлежащих налогообложению, а также расходов, подлежащих отнесению на вычеты (далее - Правила).

Правила распространяются на юридические лица, зарегистрированные в Центре, или аккредитованные Центром в качестве его участников в соответствии с действующим правом Центра, и являются обязательными для них.

Перечень услуг, оказываемых участниками Центра, доходы по которым освобождаются от уплаты КПН, определен пунктами 3 и 4 статьи 6 Конституционного закона. Участник Центра ведет раздельный учет доходов отчетного налогового периода, подлежащих освобождению от КПН и подлежащих налогообложению, путем:

1) отнесения к доходам:

подлежащим освобождению от КПН, - прямых доходов;

подлежащим налогообложению - прочих доходов;

2) отражения сведений о прямых доходах и прочих доходах в налоговых регистрах.

Положения по исполнению налоговых обязательств, не установленные Правилами, регулируются налоговым законодательством Республики Казахстан.

Совместный приказ вступает в силу со дня его подписания сторонами и размещения на сайте Международного финансового центра «Астана».

Наряду с этим также совместным приказом Управляющего Международным финансовым центром «Астана» от 22 декабря 2017 года № 48 и Председателя КГД Министерства финансов РК от 29 декабря 2017 года № 596 утверждены Правила налогового администрирования и взаимодействия органов государственных доходов с органами и участниками Международного финансового центра «Астана» по вопросам налогообложения (далее - Правила налогового администрирования).

Правила налогового администрирования определяют для органов и участников Центра:

1) особенности порядка ведения налогового учета;

2) особенности проведения камерального контроля и применения системы управления рисками;

3) участие в горизонтальном мониторинге;

4) особенности проведения налоговых проверок;

5) особенности обжалования результатов налоговой проверки;

6) особенности прекращения деятельности.

Для органов и участников Центра применяется налоговое законодательство Республики Казахстан, за исключением особенностей, предусмотренных Конституционным законом и утвержденными Правилами налогового администрирования.

Данный совместный приказ вступает в силу со дня его подписания сторонами и размещения на сайте Международного финансового центра «Астана».